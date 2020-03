“Os primeiros resultados apontam para uma estabilização da situação e a reversão da tendência em Wuhan e Hubei [província chinesa da qual Wuhan é capital]”, disse hoje Xi, citado pela imprensa oficial.

Várias cidades em Hubei estão desde janeiro passado em quarentena, com entradas e saída bloqueadas, numa medida que afeta quase 60 milhões de pessoas.

A chegada de Xi Jinping ocorre após o anúncio do ministério chinês da Saúde, de que o número de novos casos caiu para 19, o valor mais baixo desde que a contagem diária começou a ser feita a nível nacional.

A queda, desde os milhares de novos casos reportados diariamente em fevereiro, significa que as drásticas medidas de controlo produziram resultados.

Com uma máscara cirúrgica no rosto, Xi chegou esta manhã a Wuhan, onde reuniu com moradores de um bairro local que permanecem em quarentena nas suas casas e visitou o Hospital Huoshenshan para “inspecionar o trabalho de prevenção e controlo da epidemia”, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.