Marcelo recordou poemas de Gedeão, o pseudónimo literário de Rómulo de Carvalho, “Suspensão Coloidal” – “Penso no ser poeta, e andar disperso / na voz de quem a não tem; / no pouco que há de mim em cada verso, / no muito que há de tudo e de ninguém.”

Citou Rómulo de Carvalho para definir a profissão de professor: “O professor tem de ser uma paixão, pode ser uma paixão fria, uma dedicação.”

E ainda declamou alguns versos do poema “Impressão Digital”: “Inútil seguir vizinhos / querer ser depois ou ser antes. / Cada um é seus caminhos. / Onde Sancho vê moinhos / D. Quixote vê gigantes.”

Para Marcelo Rebelo de Sousa, Rómulo de Carvalho, que morreu em 1997, com 90 anos, é “um gigante”.

À exceção do filho, Frederico Carvalho, que agradeceu a homenagem ao pai, quase todos os oradores citaram poemas de Gedeão.

O ministro da Cultura recitou “Lágrima de Preta”, o presidente da Câmara de Lisboa optou por excertos de “Pedra Filosofal”.

O filho recordou a ligação do pai, que viveu e morreu não muito longe do local onde estava, “no 3.º andar esquerdo do n.º 18” da rua Sampaio Bruno, à cidade e a quem viveu à sua volta, o armário em cima do qual escrevia, “de 1,15 m de altura”, e o gosto pelo ensino.

