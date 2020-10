O presidente da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, João de Bragança, foi anunciado como novo presidente da Childhood Cancer Internacional (CCI), uma organização global sem fins lucrativos de apoio aos doentes de cancro pediátrico. A CCI é dirigida por pais e representa mais de 170 organizações em mais de 90 países, em cinco continentes.

Em 2018, João de Bragança tinha sido eleito vice-presidente da CCI.

De acordo com uma publicação no site da Acreditar, para este mandato, que terminará em 2023, o novo presidente escolheu como prioridades “estabilidade financeira que permita implementar projetos fundamentais para os doentes, em particular em países de médio e baixo rendimento; um trabalho mais próximo com os sobreviventes, pugnando por uma sobrevivência de qualidade e a manutenção da oncologia pediátrica na ordem do dia, numa altura em que todos os holofotes apontam noutras direções”.

Fundada em 1994, a CCI pretende proteger e promover o direito à saúde e bem-estar das crianças e adolescentes com cancro, sobreviventes e famílias, e “garantir o acesso rápido e com custos acessíveis a cuidados de qualidade, desde o diagnóstico até ao período de follow-up, independentemente da localização de cada doente”.

A CCI trabalha em parceria com organizações internacionais de desenvolvimento, formuladoras de políticas, organizações da sociedade civil, médicos e outros profissionais da área, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde e o International Society of Paediatric Oncology (SIOP).

Em 2018, a CCI recebeu formalmente o estatuto de parceiro oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma parceria que visa aumentar, até 2030, a esperança de vida global das crianças e jovens adultos para 60%, permitindo com isso salvar um milhão de vidas.