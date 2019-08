Responsáveis palestinianos disseram à agência France Presse que Abbas tomou a decisão de demitir os seus conselheiros depois de ter recebido as conclusões de um relatório pedido em junho sobre os salários e subsídios pagos aos ministros, antigos ministros e assessores.

“O presidente Abbas quer reduzir as despesas do seu gabinete com medidas de austeridade para enfrentar a atual crise orçamental”, confirmou à AFP Jihad Harb, analista político.

A ANP atravessa uma grave crise orçamental desde o anúncio por Israel em fevereiro do congelamento de 500 milhões de shekels (122 milhões de euros) do montante total entregue à Autoridade Palestiniana de impostos ou taxas alfandegárias sobre os produtos importados que o Estado hebreu recolhe.

Aquela soma corresponde, segundo Israel, ao valor dos subsídios que a ANP entrega às famílias de palestinianos detidos ou mortos por terem realizado ataques anti-israelitas.