Há em Portugal 500 mil pessoas em situação de pobreza severa, recorda a presidente da Cáritas Portuguesa, para defender a necessidade de rever as prestações sociais existentes, de modo a dar mais eficácia ao combate à pobreza. Em entrevista ao programa 7MARGENS, da Antena 1,

Rita Valadas dá o exemplo de duas delas: o Rendimento Social de Inserção (RSI), “criado com o objectivo de fazer inserção”, mas que, com a evolução dos problemas sociais, passou a ser essencialmente uma forma de dar dinheiro para minorar a pobreza dos seus beneficiários; e o abono de família, que era universal e deixou de o ser: “Passou a ser mais um recurso para afastar as pessoas da pobreza.”

Qualquer prestação social era indispensável no momento em que foi criada, diz a presidente da Cáritas. Mas agora é importante olhar para a razão que levou à sua criação e ver se ainda se justifica tal qual. “Se olharmos para estas prestações e as utilizarmos de forma conjunta conforme o problema, talvez seja mais fácil” combater o fenómeno da pobreza, diz a responsável da instituição católica. “As estratégias são muito importantes para saber qual é o caminho que nós devemos seguir; mas a leitura da pobreza e a resolução dos problemas da pobreza têm de ser feitos na proximidade”, acrescenta ainda. E essa revisão deve ser feita tendo em conta também as diferentes realidades do país, “de acordo com os tesouros dos territórios e as condições das pessoas”.

Na entrevista, emitida depois da meia-noite desta sexta-feira, 22, Rita Valadas considera que a chave da solução do problema da pobreza é o rendimento: “Ninguém pensava que uma pessoa que trabalha era pobre. Aliás, até era um contrassenso dizer uma coisa dessas; se uma pessoa que trabalha é pobre, é porque não sabe gerir os seus recursos, mas é evidente que não é isso.” Esta situação, acrescenta, “é tanto mais grave que, enquanto as pessoas achavam que trabalhar afastava a família da pobreza tinham um argumento para procurar trabalho; o desalento que dá trabalhar e não conseguir sustentar a família e não tirá-la da pobreza começa a criar outros problemas de desesperança.”

Na entrevista, que passa na íntegra depois da meia-noite desta sexta-feira ma Antena 1, Rita Valadas fala também do grande aumento de pessoas, sobretudo imigrantes, que acorrem aos serviços das 20 Cáritas diocesanas de todo o país a pedir ajuda: “Até há muito pouco tempo era uma realidade das grandes cidades, neste momento está espalhada por todo o território e chegam à Cáritas local; há mais pessoas a chegar e chegam mais próximo. E isto fez soar um alarme”, afirma.

Uma “população cada vez mais vulnerável”

“Esta população chega cada vez mais vulnerável”, diz, e “a Cáritas não tem recursos para essa missão, está a chegar ao fim da sua capacidade”, avisa, repetindo o que foi dito em comunicado, domingo passado, na sequência da reunião do Conselho Geral da instituição católica. “Nuns territórios chegam essencialmente brasileiros, mas estão a chegar do Paquistão, da Índia, do Nepal, do Bangladesh, dos países de língua oficial portuguesa”, descreve. “Estamos a ser confrontados com uma realidade muito complexa, muito ainda por caracterizar e com indefinição total dos recursos existentes para esta situação.”

As pessoas acorem à Cáritas “em situação de emergência” e em “grande aflição” e recorrem à Cáritas “pelo mais básico dos básicos: não têm que comer, vêm de países quentes e não têm roupa; quando falamos de emergência é todo o contínuo de necessidades que as pessoas trazem”. As realidades de origem são diferenciadas: há pessoas “que vêm já especificamente na busca de um projecto de trabalho – por exemplo, as que vêm trabalhar na agricultura; “mas cada vez mais chegam ainda com um projecto indefinido, o que torna ainda mais difícil o primeiro passo”.

Para tentar dar resposta imediata a esta situação, foi constituída “uma comunidade prática para este tema”, que inclui 13 Cáritas diocesanas e que vai “tentar fazer uma caracterização das necessidades e dos recursos para ter uma leitura mais fina das pessoas” que se confrontam com essas dificuldades.

Rita Valadas espera a constituição do próximo Governo para partilhar “de forma construtiva aquilo” que neste momento aflige a instituição, mas insiste na definição de uma estratégia clara para estas áreas: “Aquilo que mais me preocupa é a definição de uma estratégia e dos recursos para essa estratégia.”, afirma. “Há muitas instituições a trabalhar e preocupadas com este tema – não é só a Cáritas; e se não houver orientações alinhadas, o que certamente vai acontecer é que vamos estar todos a gastar recursos que podíamos juntar em fez de dispersar.”

Jornalismo com dignidade e um fim de tarde “apetecível”

Nos minutos finais do programa, Rita Valadas comentou uma das notícias dos últimos dias do 7MARGENS, tendo escolhido a que falava da adesão à greve dos jornalistas.

“A intervenção junto das pessoas mais vulneráveis carece de uma perspectiva positiva, de jornalismo positivo, preocupado e apostado em também fazer parte da diferença”, afirmou Rita Valadas, justificando a escolha da notícia. “Sinto-me muito sortuda com isso, porque considero que a comunicação social que nos dá colo, pergunta e acompanha tem sido importantíssima para a forma como a população portuguesa olha para as situações de vulnerabilidade e se faz presente.”

Por isso, a presidente da Cáritas considera que não pode “deixar de dizer que importa também olhar para a dignidade” da profissão de jornalista. E cita uma frase ouvida no dia da greve na Rádio Renascença: “Se um jornalista incomoda tanta gente, nenhum jornalista incomoda muito mais.” Concluindo: “Eu acredito mesmo nisso e acho que é muito importante que os próprios jornalistas assumam a importância que têm na resolução dos problemas e neste caso na resolução dos problemas sociais.”

Como sugestão, Rita Valadas referiu a iniciativa Chá com Livros, da responsabilidade da Junta de Freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, e que se realiza no Esplanando, um café daquela zona da capital, em regra uma vez por mês (excepto em Agosto)

Trata-se de um “espaço de tertúlia em que um autor fala sobre a sua obra, a sua vida e as suas esperanças” e que constitui “um óptimo fim de dia”. A última sessão decorreu na quinta-feira, 21 de Março, a propósito do Dia Mundial da Poesia, com a poeta Ana Marques Gastão. “Tudo ali é apetecível.”

