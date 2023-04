Continua o “calvário” para as creches ultrapassarem as dificuldades burocráticas para conseguir os licenciamentos respetivos no alargamento de espaços de oferta e assim aumentar as vagas nas creches.

A Iniciativa Liberal defende que os pais devem ter possibilidade de escolher inscrever os seus filhos em creches privadas, sem que estejam limitados à falta de vagas no sector social, como previsto nas regras em vigor, e apresentou um projeto de lei nesse sentido, garantindo verdadeira liberdade de escolha às famílias, disse o partido em nota enviada às redações.

Em visita a um colégio em Oeiras, Rui Rocha considerou que a medida de creches gratuitas anunciada pelo Governo "é uma falácia, não está a acontecer no terreno", sendo "mais uma manobra de propaganda do Governo", e criticou também a existência de "um conjunto de restrições burocráticas de processo muito longos de licenciamento".

O líder liberal pediu mais agilidade e menos burocracia e instou o Governo a "perder a visão ideológica", defendendo que os pais devem ser opção de escolha se colocam os filhos numa creche pública ou privada.

*com Lusa