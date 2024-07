O Presidente da República disse hoje que Portugal deve "encontrar formas de estabilidade" em particular no que toca ao Orçamento do Estado e à execução dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. O chefe de estado fala em "subir para 100 milhões por semana" os valores do PRR.

Relativamente ao Orçamento do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa acredita na aprovação do documento numa "Assembleia da República escolhida pelos portugues [...] que obriga a diálogo" entre partidos. Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à saída da condecoração do cantor e compositor Tony Carreira, esta tarde em Paris. Em atualização.