Marcelo Rebelo de Sousa, associou-se à iniciativa das Nações Unidas de celebrar o Dia Internacional do Voluntariado, enaltecendo o "inestimável contributo" dos portugueses nesta área.

"Seria difícil imaginar o que poderia ser a realidade social do nosso país sem o inestimável contributo do voluntariado. É por isso que o dia que hoje se assinala, o Dia Internacional do Voluntariado, tem de ser celebrado", escreve o chefe de Estado numa mensagem colocada no site da Presidência da República na Internet.

Marcelo associa-se, por isso, à iniciativa das Nações Unidas com o objetivo de incentivar e valorizar o contributo de todos os portugueses que, diariamente, formal ou informalmente, acrescentam afeto e valor social, no desempenho desta tarefa cívica".

"Os portugueses voluntários muito fizeram pelo nosso país, mas o desafio que se nos coloca é fazer ainda mais, combatendo preconceitos, por vezes ideologicamente arreigados, sobre o trabalho voluntário, não remunerado. É um combate pela responsabilização social que só se vence se depositarmos confiança no contributo que os cidadãos e as suas associações podem trazer", lê-se no texto.

O Presidente da República deixa depois um apelo a todos os cidadãos de intervirem a uma escala mais global.

"Se acreditarmos que a responsabilidade social é de todos os cidadãos, mobilizados para intervir não só nos meios que lhes são mais próximos, entre a família ou a vizinhança, mas também numa escala mais global, nas escolas, nas universidades, nas empresas, nas instituições, ou mesmo, além-fronteiras. Somos muitos voluntários, mas teremos de ser muitos mais, cumprindo no resto do ano a missão que o dia de hoje celebra", escreve ainda o Presidente português.