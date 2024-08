"Condeno firmemente o pogrom desta noite em Samaria", escreveu Herzog na rede X, usando o nome da província bíblica que corresponde ao norte da Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967.

Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, um homem de 23 anos morreu atingido "pelas balas dos colonos" neste ataque em Jit, povoação localizada entre as cidades de Nablus e Qalqilya. Outro palestiniano foi gravemente ferido com um tiro no peito, acrescentou o ministério.

"Colonos armados atacaram a povoação de Jit, incendiando muitos veículos", reportou a agência oficial palestiniana Wafa.

Perguntado pela AFP, um porta-voz do exército israelita disse que por volta das 20h locais (18h de Lisboa), "dezenas de civis israelitas, alguns encapuzados, entraram em (...) Jit, incendiaram veículos e infraestruturas na região, e atiraram pedras e cocktails Molotov".

Enviados ao local, soldados e membros da polícia fronteiriça "retiraram os civis israelitas da cidade", acrescentou o porta-voz, que informou a detenção de um dos colonos.

O presidente israelita assegurou que se trata de "uma minoria extremista que prejudica a população de colonos respeitosa à lei, à colonização no seu conjunto e a Israel no mundo".

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, também assinalou que "recebe com gravidade os distúrbios que ocorreram à noite na povoação de Jit" e disse que "os responsáveis por qualquer ato criminoso serão detidos e perseguidos pela justiça".

Mas o líder do Likud, o grande partido de direita de Israel, que governa desde dezembro de 2022 com o apoio de partidos de extrema direita, defende a ampliação da colonização na Cisjordânia e, inclusive, a anexação íntegra deste território palestiniano ocupado desde 1967.

Desde o início da guerra em Gaza, após o ataque do Hamas em 7 de outubro, a violência explodiu na Cisjordânia, onde pelo menos 633 palestinianos foram assassinados por soldados e colonos israelitas e pelo menos 18 israelitas morreram em ataques palestinianos ou em operações do exército de Israel neste território, segundo dados de ambos os lados.