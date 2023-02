“O facto de se ir apostar o dinheiro dos fundos europeus mais na habitação é uma boa notícia”, reagiu o Presidente da República quando questionado pela agência Lusa sobre os incentivos previstos pelo Governo para o setor, no próximo Conselho de Ministros.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que quando foi criado um Ministério da Habitação, pensou que “não devia ser só um nome, tinha de ser, mais do que um nome, uma aposta forte” na habitação.

“Nós estamos com problemas grandes na habitação social, muito grandes, não é só o problema do custo da habitação ter subido, muito por causa da guerra, por causa da inflação, por causa do turismo, por causa dos residentes estrangeiros, por causa dos nossos emigrantes que têm investido mais no imobiliário”, disse.

Mas, continuou, “é sobretudo, em muitos sítios, um problema do alojamento dos mais jovens, daqueles que querem arrancar para a vida profissional, constituir família e não têm hipótese de habitação, nem arrendando, nem através de aquisição e depois setores carenciados da população que também têm esse problema”.

O semanário Expresso noticiou hoje que o Governo prepara um novo “mecanismo permanente de apoio à renda” para famílias com quebras de rendimentos, uma medida que integra o novo pacote legislativo sobre habitação que vai aprovar no Conselho de Ministros da próxima quinta-feira.