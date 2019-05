"É um facto que somos uma região afastada do continente europeu, pequena em termos de dimensão, mas não é nem nunca foi a minha perspetiva ver a relação com a UE apenas nessa questão de sermos pequeninos. Também temos muita coisa para oferecer à UE”, declarou Vasco Cordeiro.

O líder do executivo açoriano esteve hoje na Escola Secundária Antero de Quental, em Ponta Delgada, a dar uma aula a pretexto das comemorações do Dia da Europa, que hoje se assinala.

Para Vasco Cordeiro, a “pertença dos Açores” à UE “deve ter esta realidade em consideração”, uma vez que “não há neste projeto apenas regiões que sejam beneméritas ou que apenas dão, sendo que “todos beneficiam e têm algo a oferecer”.

No caso específico dos Açores, o governante referiu que "é pela sua existência que a UE tem no Atlântico Norte a possibilidade de ter um espaço, um território, uma afirmação”, frisando que se em termos terrestres a região tem uma pequena dimensão, por via do mar e da Zona Económica Exclusiva constitui uma “autêntica potência europeia”.

Vasco Cordeiro considerou que o projeto europeu “não pode ser reduzido a apenas uma questão de ajudas financeiras” e que o seu “sentido de pertença dos Açores não tem a ver com o que é que se tem a ganhar” em termos de materialização de apoios.