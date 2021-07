Tanto a Associated Press como a Reuters confirmam os relatos iniciais de que Jovenel Moïse foi assassinado em sua casa, sendo que a Primeira Dama, Martine Marie Etienne Joseph, foi hospitalizada.

As agências citam o primeiro-ministro interino do país, Claude Joseph. Segundo Joseph, um grupo de indivíduos não identificados invadiu a residência oficial do Presidente do Haiti e assassinou-o a tiro.

Por volta da 1 da manhã da noite de terça-feira, 6 de julho, para quarta-feira, 7 de julho, um grupo de indivíduos não identificados, alguns dos quais falavam em espanhol, atacou a residência privada do Presidente da República e, assim, feriu mortalmente o chefe de Estado”, anunciou o chefe de governo.

O assassínio de Moïse apenas dois dias depois de ter nomeado um novo primeiro-ministro, Ariel Henry, para substituir o ainda vigente Claude Joseph, que por sua vez foi escolhido a 14 de abril depois de o Governo de então ter renunciado ao cargo legislativo.

O Haiti, uma das nações mais pobres do continente norte-americano, é atormentado pela violência e insegurança, especialmente por parte de gangues começaram a tomar conta das ruas, assim como por crises financeiras, carência de géneros e instabilidade política. Henry é o sétimo primeiro-ministro a ocupar o cargo em 4 anos.

O país ainda tenta recuperar do devastador terramoto de 2010 e do furacão Matthew em 2016.

A inflação tem aumentado e os alimentos e combustível escasseiam no país das Caraíbas com mais de 11 milhões de habitantes, 60% dos quais ganha menos de dois dólares (1,69 euros) por dia.

Moïse, acusado de inação diante perante a crise generalizada, enfrentava forte desconfiança de grande parte da população civil.

O intuito do presidente assassinado em nomear Ariel Henry era o de alegadamente estabilizar o executivo de forma a organizar eleições legislativas livres, algo que o Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos e a União Europeia consideram como uma prioridade até o final de 2021.

O Conselho de Segurança da ONU tinha insistido na última quinta-feira na “urgente realização de eleições presidenciais e legislativas livres em 2021” no Haiti e voltou a condenar a violência que assola o país. Numa declaração unânime, o Conselho reafirmou “a sua profunda preocupação com a deterioração das condições políticas, de segurança e humanitárias no Haiti”, exigindo que “os perpetradores de violações e abusos aos direitos humanos” sejam levados à justiça.

Um referendo constitucional programado para abril foi inicialmente adiado para 27 de junho e depois para 26 de setembro devido à pandemia do coronavírus. Enquanto isso, as eleições locais e municipais foram adiadas até janeiro de 2022.

A primeira volta das eleições presidenciais e legislativas estava prevista para 26 de setembro e a segunda para 21 de novembro.

Com o apoio de Moïse, estava também a ser elaborado o texto da reforma constitucional que visava fortalecer o Poder Executivo. Dois projetos propunham revogar o Senado e abrir a possibilidade de dois mandatos presidenciais consecutivos, no entanto, estes foram rejeitados pela oposição e por organizações da sociedade civil.

A oposição denunciava que o mandato do chefe de Estado é ilegítimo, considerando impossível organizar uma votação dada a insegurança geral que reina na ilha. Desde janeiro de 2020, Moïse governava por decreto, devido à falta de eleições organizadas nos últimos anos no Haiti.