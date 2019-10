“Diria que os principais desafios têm a ver com a velha estrutura do hospital. Quando foi concebido, nos anos 70, foi projetado para uma população à volta de 150 mil pessoas e o que é facto é que a população cresceu muito e o hospital tornou-se pequeno na sua dimensão e organização”, explicou Luís Amaro, em entrevista à agência Lusa.

Depois de 13 anos como diretor nos centros de saúde de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal, em abril Luís Amaro integrou o conselho de administração do Garcia de Orta, tendo-se deparado com “falta de recursos humanos” e um edifício que, “do ponto de vista estrutural, está mal dimensionado”.

“Toda a atividade de ambulatório está concentrada nos pisos de internamento e isso é um problema gravíssimo”, frisou.

Na perspetiva de Luís Amaro, os serviços de ambulatório, que se localizam no piso três, deviam ser transferidos “para fora das paredes do atual hospital”, criando a possibilidade de ter mais 100 camas de internamento.

Segundo o responsável do hospital, agora o piso três “está completamente cheio de pessoas que estão lá a fazer consultas de tudo e mais alguma coisa, todos os exames especiais estão nesse piso, mas retirando essa carga assistencial cá para fora, é possível que aquele piso possa ser transformado em áreas de internamento”.

Para o presidente do Garcia de Orta, é preciso “investir fortemente na área da imagem, no ambiente interno e externo do hospital”, não só porque está “muito degradado”, mas também para o colocar novamente como “amigo das pessoas”.

É, neste sentido, que Luís Amaro tem equacionado um projeto que classificou como uma “revolução no sistema da saúde” e que designou de “agrupamento complementar de empresas”. Trata-se de uma integração de cuidados entre os hospitais e os centros de saúde, mas de forma a que cada um mantenha a sua identidade e orçamentos.

“É fundamental criar duas coisas, que é a melhoria do acesso e um enfoque muito forte na proteção e promoção da saúde, que não existe neste momento. O enfoque atual é tratar”, sublinhou.