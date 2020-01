"Vou avançar com uma ação judicial amanhã [quinta-feira]", disse o dirigente, depois de receber uma mensagem explícita — na qual estava a sua morada em Marselha — no Twitter, adiantou o jornal L'Equipe. "Infelizmente é assim", acrescentou.

Muitas vezes alvo de protestos no estádio Vélodrome, Eyraud é frequentemente atacado nas redes sociais pelos adeptos do clube.

Com a hashtag #PrimeSurLaTeteDeJHE — algo como "a cabeça de JHE a prémio" — um dos tweets questionava: "Quem está doido para ir à Commanderie [centro de treinos do Marselha] e esperar pela saída de JHE, nós seguimo-lo, pomos um saco na cabeça, fita na boca, três balas na cabeça, afogado com 50kg de correntes nos pés".