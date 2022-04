O México apostou no domingo pela continuidade do Presidente no cargo, mas a participação no referendo não chegou aos 20%, metade do que era necessário para tornar a consulta vinculativa.

Entre 90,3% e 91,9% dos eleitores participantes votaram a favor de que Andrés Manuel Lopez Obrador cumpra o mandato presidencial único, de seis anos, a terminar em 2024, disse o conselheiro presidente do Instituto Nacional Eleitoral (INE) mexicano, Lorenzo Córdova. Apenas entre 6,4% e 7,8% dos eleitores votaram contra a continuação de Obrador, acrescentou. O INE anunciou uma taxa de participação entre 17% e 18,2% dos 93 milhões de eleitores mexicanos. A baixa taxa de participação constitui um revés político para Lopez Obrador e um apoio aos partidos da oposição contrários ao referendo e apelaram para que os mexicanos não participassem na consulta.