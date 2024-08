Esta manhã [hora local], “o comité central (…) elegeu To Lam secretário-geral do Partido Comunista do Vietname”, anunciou o partido único em conferência de imprensa.

No Vietname, o secretário-geral do partido é o principal dirigente do país. Além do papel no partido único, preside também à Assembleia Nacional e desempenha as funções de primeiro-ministro.

“É uma grande honra”, reagiu To Lam, afirmando que a nomeação como chefe do Partido Comunista vietnamita respondia a uma “necessidade urgente”.

To Lam, de 67 anos, antigo ministro da Segurança Pública, não disse se ia renunciar ao cargo de Presidente.

A nomeação foi anunciada duas semanas depois da morte do antecessor Nguyen Phu Trong, aos 80 anos, que foi sepultado no cemitério Mai Dich, em Hanói, onde estão enterrados muitos dos dignitários do país.

Trong liderou o Partido Comunista desde 2011 até à véspera da morte, tornando-se uma das figuras mais importantes da história recente do país.

Liderou uma vasta campanha anticorrupção que abalou o partido, a polícia, o exército e os círculos empresariais.