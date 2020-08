“Conseguir justiça no assassínio do presidente (do Governo) mártir Rafic Hariri e os seus companheiros responde ao desejo de todo o mundo para que se conheçam as circunstâncias deste crime hediondo que ameaçou a paz e a estabilidade do Líbano”, afirmou Aoun, em comunicado.

Os juízes do Tribunal Especial, com sede em Leidschendam, perto de Haia, nos Países Baixos, consideraram hoje “comprovadas as acusações” contra Salim Jamil Ayyash, presumível membro do grupo xiita libanês Hezbollah, na preparação do ataque contra Hariri, apesar de não ter provas de que os líderes do movimento participaram no ataque.

Logo após a leitura da sentença, o Presidente libanês considerou que hoje é uma “oportunidade” para lembrar as posições de Hariri e os “seus apelos constantes pela unidade e solidariedade”, além de “unir esforços para proteger o país de qualquer tentativa para semear a sedição”.

Aoun recordou que Hariri costumava dizer: “ninguém é maior do que este país”.

“Esperamos que a justiça seja feita por todos os crimes semelhantes que têm como alvo líderes (…) cuja ausência da política libanesa deixou um grande vazio”, acrescentou.