López Obrador presidiu na cidade fronteiriça de Tijuana o “Ato de unidade em defesa da dignidade do México e em favor da amizade com o povo dos Estados Unidos”, num tom muito mais conciliatório do que o esperado, depois de ambos os governos terem assinado a declaração conjunta.

“Reiteramos a vontade de amizade, diálogo e colaboração”, disse, rodeado por membros proeminentes do Executivo e quase todos os 32 governadores do país e representantes do Congresso mexicano.

O líder do Movimento Nacional de Regeneração (Brunette) foi firme em rejeitar que no futuro o México pudesse ser retaliado com tarifas.

“Como chefe e representante do Estado mexicano, não posso permitir que ninguém ataque a economia do nosso país”, disse López Obrador, que se definiu como um seguidor “pacifista” de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King.

Se as duas partes não tivessem chegado a um acordo, as tarifas entrariam em vigor na segunda-feira, afetando todas as importações mexicanas, com taxas que começariam em 05%, subindo a cada mês até atingir 25% em outubro.