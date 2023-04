O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, surpreendeu os presentes no jantar oficial na Casa Branca ao cantar a música "American Pie", de Don McLean, um momento que foi aplaudido pelos participantes e pelo anfitrião, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden.

Yoon, que está numa visita de seis dias a Washington, conversou na quarta-feira com Biden sobre a situação com a Coreia do Norte, tendo assinado um acordo para reforçar a cooperação militar e permitir que um submarino norte-americano com armas nucleares atraque na península coreana pela primeira vez em 40 anos.

Mas os dois chefes de Estado também abordaram questões mais leves durante o jantar de Estado na Casa Branca, quando o presidente sul-coreano aproveitou para expressar seu amor pela música popular americana. Um grupo musical interpretou "American Pie" no final do jantar e Biden aproveitou o momento e afirmou a Yoon: "Nós sabemos que esta é uma de suas canções preferidas".

"Sim, é verdade", declarou Yoon, afirmando que adorava a música de Don McLean, lançada em 1971, desde que estava na escola.

"Queremos ouvi-lo a cantar", disse Biden. "Já passou algum tempo, mas...", Yoon respondeu, com uma resistência apenas simbólica enquanto pegava o microfone.

O presidente sul-coreano cantou as primeiras estrofes da música à capela, o que provocou muitos aplausos, inclusive de Biden e da primeira-dama Jill Biden.

O presidente americano acabou por oferecer uma guitarra assinada por McLean, já que este não conseguiu estar presente, ao presidente da Coreia do Sul.

Esta não foi a primeira vez que Yoon cantou em público. Na campanha eleitoral de 2021, Yoon participou num programa de televisão sul-coreano e apresentou uma versão da balada K-pop "No one else", de Lee Seung-chul.