O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje, em Coimbra, os feridos da explosão em Gondelim, Penacova, que fez um morto e mais de 20 feridos, a quem desejou “franco restabelecimento”, informou a Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje à tarde “os feridos da explosão em Gondelim, Penacova, que estão internados em três hospitais de Coimbra, a quem desejou o franco restabelecimento, associando-se à comunidade” local “nesta hora difícil”, lê-se no 'site' da Presidência da República.

O Presidente transmitiu as “suas sentidas condolências ao proprietário da empresa de pirotecnia, cujos engenhos explodiram nas Festas de Nossa Senhora da Moita em Gondelim, Penacova, causando uma vítima mortal, funcionário da empresa”, acrescenta a nota.

"Vim do Porto e passei aqui por Coimbra e vim ver. De facto, uma vez mais, as nossas estruturas de saúde souberam estar a altura das necessidades, numa situação de emergência. A capacidade de resposta foi imediata e com um número elevado e simultâneo de feridos", afirmou Marcelo aois jornalistas, após visitar os feridos, no regresso a Lisboa do Porto, onde visitou a ala feminina do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.

"Dirão os especialistas, que não é o meu caso, mas felizmente, não são muitos feridos e a maioria não é grave. Já falei com o dono da empresa de pirotecnia, ainda não consegui falar com a família da vítima mortal. Mas fica aqui uma palavra minha de solidariedade. É gente muito rija", acrescentou.

Em Portugal, desde 2005, 21 pessoas morreram em acidentes em fábricas de pirotecnia ou com engenhos pirotécnicos.

Duas pessoas estão em estado crítico e três em estado grave na sequência da explosão ocorrida hoje num recinto de festas em Penacova, que também provocou um morto, disse o comandante operacional distrital de Coimbra, Carlos Tavares.

“Lamentamos um morto e 24 feridos. Duas pessoas em estado crítico, três feridos graves e 19 ligeiros. De entre estas, há cinco crianças, transportadas para o hospital pediátrico de Coimbra. Os restantes, foram igualmente para Coimbra, um deles de helicóptero”, disse.

Carlos Tavares explicou que “algo terá corrido mal” no manuseamento dos artigos pirotécnicos.

A PSP e a PJ estão a averiguar a situação.

[Notícia atualizada às 19:50]