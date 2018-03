Os chefes de Estado de Cabo Verde e Angola estiveram reunidos, segunda-feira, na ilha do Sal, com questões como o relacionamento bilateral, a comunidade lusófona e a supressão de vistos em cima da mesa, revelou hoje a presidência cabo-verdiana.

A Presidência da República de Cabo Verde explicou que o encontro Jorge Carlos Fonseca e João Lourenço ocorreu na tarde de segunda-feira, na ilha do Sal, aquando de uma escala do presidente angolano no âmbito de uma visita privada aos Estados Unidos da América.

Jorge Carlos Fonseca caracterizou o encontro como “muito cordial e útil”, adiantando que foram abordadas questões de “relacionamento bilateral, comunidade, vistos, ligações aéreas, empresariado e CPLP”, segundo o relato do encontro feito pela Presidência cabo-verdiana.