"É importante dar vida a uma ação ampla e constante pela prevenção de tais chagas e pela proteção dos menores. Porém, é preciso especificar que essa obra de purificação, que já foi iniciada, necessita do apoio de todos os batizados", lê-se numa comunicação entregue aos jornalistas pelo cardeal italiano, prefeito da Congregação para o Clero, que está hoje presente no Simpósio Nacional do Clero, que decorre em Fátima.

Segundo o texto do cardeal, que contém excertos da conferência que Beniamino Stella proferiu hoje à tarde (fechada à comunicação social), o Papa Francisco "não pensa o problema dos abusos como uma realidade a ser enfrentada somente pela hierarquia da Igreja e pelos padres".

Fazendo alusão à carta que Francisco endereçou recentemente sobre os abusos de menores no seio da Igreja Católica, o cardeal italiano sublinhou que o trabalho a ser feito necessita de todos juntos: "Bispos, padres, religiosos e leigos, como único povo de Deus".

Além disso, será necessário "empenhar os melhores recursos para a formação humana e espiritual dos sacerdotes", defendeu.