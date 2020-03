"Não havia dados em Portugal recentes, por isso, aquilo que este estudo pretendeu foi verificar a tendência da evolução da idade da menarca [primeira menstruação]", disse hoje, em declarações à Lusa, a primeira autora da investigação, Catarina Queiroga.

Desenvolvido no âmbito do projeto "DOCnet", o estudo, publicado na revista científica "American Journal of Human Biology", usou dados de 11.274 mulheres, nascidas entre 1920 e 1992, para avaliar a evolução da idade da primeira menstruação.

"O que se verifica, pelo menos com base nestes dados, é que a idade mediana da menarca tem vindo a diminuir cerca de 30 dias a cada cinco anos, passando dos 13 para os 12 anos", esclareceu a investigadora.