À saída da residência oficial, em Downing Street, confirmou que estava a caminho do palácio de Buckingham para se encontrar com a rainha Isabel II, para apresentar a demissão e recomendar a indigitação do recém-eleito líder do partido Conservador.

"Repito as minhas calorosas felicitações a Boris por ter vencido a eleição para a liderança conservadora. Desejo a ele e ao governo que ele vai liderar a melhor sorte nos próximos meses e anos. Os seus sucessos serão os sucessos do nosso país. E espero que hoje sejam muitos", afirmou.

Theresa May vincou que "a prioridade imediata é completar" a saída da União Europeia "de uma forma que funcione para todo o Reino Unido" e acrescentou que, feito com sucesso, o 'Brexit pode significar "um novo começo" para o país, "uma renovação nacional" que pode levar além do tempo atual e passar para o brilhante futuro que o povo britânico merece.

A primeira-ministra vai apresentar a demissão à rainha Isabel II, desencadeando o processo para o novo líder do partido Conservador, Boris Johnson, eleito na terça-feira, ser indigitado primeiro-ministro.

O novo chefe do governo será em seguida conduzido para a residência oficial, em Downing Street, onde fará uma declaração antes de começar a formar o governo.

Theresa May esteve em funções durante três anos, sucedendo a David Cameron, que se demitiu na sequência do referendo que ditou o 'Brexit', em 2016.

Porém, decidiu afastar-se perante a dificuldade em completar o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Hoje, no último debate semanal com os deputados, recebeu sobretudo elogios de deputados de ambos os lados da Câmara dos Comuns, que louvaram o seu sentido de dever, dedicação ao serviço público, integridade e resiliência, e recebeu uma ovação no final, incluindo de alguns deputados da oposição.