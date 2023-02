A primeira-ministra da Moldova, Natalia Gavrilita, demitiu-se hoje do cargo, provocando a queda do Governo, justificando a decisão com as várias crises causadas pela invasão russa da Ucrânia.

Em conferência de imprensa hoje realizada, Gavrilita afirmou que “chegou a hora de anunciar a renúncia”, acrescentando que ninguém esperava que o seu Governo, eleito no verão de 2021, “tivesse que administrar tantas crises causadas pela agressão russa na Ucrânia”. A gestão da primeira-ministra demissionária foi marcada por uma série de problemas, incluindo uma crise energética aguda, o disparo da inflação e vários incidentes, como mísseis a atravessar o seu espaço aéreo. Um novo Governo será nomeado pela Presidente, Maia Sandu, mas o executivo terá de ser ainda aprovado pelo parlamento. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram