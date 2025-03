“Entendo que é muito, muito importante evitar o risco de divisão do Ocidente”, disse Giorgia Meloni, após a tensa troca de palavras ocorrida na sexta-feira, durante um encontro entre Volodymyr Zelenky e Donald Trump, na Casa Branca.

A primeira-ministra italiana acrescentou que “a Itália e o Reino Unido podem desempenhar um papel importante” na “construção de pontes”, segundo as imagens transmitidas pelos meios de comunicação social no início do seu encontro com Keir Starmer.

O chefe do Governo britânico convocou para hoje, em Londres, uma cimeira para promover ações em relação à Ucrânia e à sua segurança, para a qual são esperados mais de uma dezena de líderes europeus, incluindo da França, Alemanha, Dinamarca e Turquia.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, bem como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, também vão estar presentes.