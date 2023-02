"Quando se trata da prestação de assistência militar à Ucrânia, nada está fora da mesa”, afirmou Sunak, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após uma visita a uma base militar no sul de Inglaterra onde soldados ucranianos estão a ser treinados pelas forças armadas britânicas.

O chefe de governo britânico disse que o que discutiu com Zelensky é que "as necessidades mais imediatas são [sistemas de] defesa antiaérea e mísseis de longo alcance” e vai analisar a possibilidade de enviar aviões de combate para Kiev "no longo prazo", disse Sunak.

Sunak informou, ainda, que os tanques britânicos Challenger 2, prometidos por Londres, estarão operacionais "no mês que vem" em solo ucraniano.

Depois dos Estados Unidos, em dezembro, o Reino Unido é o segundo país que Zelensky visita desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022.

Ainda esta noite, Zelensky encontra-se em Paris com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chefe de governo alemão, Olaf Scholz. Amanhã estará em Bruxelas, confirmou.

"Vamos reunir com os líderes europeus amanhã", disse Zelensky. "Quando se tem apenas dez veículos armados da NATO contra dezenas de milhares de tanques russos, quais são as nossas chances?", perguntou.

Zelensky afirmou que vai "debater estes temas" com os "líderes europeus, amanhã", dia em que começa, em Bruxelas, uma cimeira da UE.

(notícia atualizada às 20h30)

*com AFP