“Devido às más condições meteorológicas, o nosso helicóptero teve de fazer uma aterragem não programada no município de Vanadzor. Estamos agora a prosseguir a viagem de carro”, referiu Pashinian numa publicação na rede social Facebook.

Vanadzor, no norte deste país do Cáucaso, situa-se num vale rodeado de montanhas.

O incidente ocorre quase uma semana após o acidente de helicóptero que causou a morte ao Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e ao seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Hosein Amirabdolahian, quando sobrevoavam a província do Azerbaijão Oriental, também devido à fraca visibilidade na região.

O primeiro-ministro arménio enfrenta atualmente uma contestação no seu país devido à recente cedência de quatro aldeias fronteiriças ao Azerbaijão, bem como às vitórias de Baku nas duas últimas guerras pelo controlo do enclave do Nagorno-Karabakh, em 2020 e 2023.