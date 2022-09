O líder do partido socialista espanhol e do Governo de coligação do país disse numa publicação no Twitter que estava a cancelar a sua presença num evento socialista previsto para hoje para assinalar o início da nova temporada política depois das férias de verão.

Sánchez não disse se estava a sentir-se doente ou se iria cancelar outros compromissos na próxima semana.

“Vou continuar a trabalhar, tomando todas as precauções”, adiantou apenas.

Sánchez participou na semana passada na Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova Iorque e regressou a Espanha para um evento oficial na sexta-feira.