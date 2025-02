Este telefonema entre Luís Montenegro e Volodymyr Zelensky aconteceu no âmbito do terceiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, que se assinalou na segunda-feira, segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro.

“Acabei de falar com o Presidente Zelensky. Agradeci tudo o que o povo ucraniano tem feito pela Europa e reiterei o nosso firme apoio em todas as frentes. Uma paz justa e duradoura pressupõe garantias efetivas de segurança para a Ucrânia, o envolvimento da Europa e dos parceiros transatlânticos”, escreveu Luís Montenegro, na rede social X.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro português tinha previsto participar, por videoconferência, numa cimeira de líderes internacionais que decorreu em Kiev, mas problemas técnicos impediram a ligação, tendo enviado a sua intervenção a todos os participantes.

No texto enviado também às redações, Montenegro defendeu que uma Ucrânia “forte e independente” é um fator essencial para assegurar a “estabilidade e a segurança da Europa e da zona transatlântica”.

“Desde o primeiro dia, a Europa e os nossos parceiros transatlânticos têm estado lado a lado com a Ucrânia, prestando apoio político, militar, económico e humanitário”, afirmou o primeiro-ministro português durante a reunião, de acordo com o mesmo comunicado.