O marido, Tim Laurence, transmitiu "o mais sincero agradecimento à equipa do Hospital Southmead pela atenção e amabilidade durante a curta estadia".

Tim Laurence, oficial aposentado da Marinha Real britânica, afirmou na quarta-feira que a mulher estava a recuperar "lentamente", após o acidente provocado supostamente por um cavalo, embora sua origem exata seja desconhecida.

Ao anunciar sua hospitalização, a terceira este ano para um membro da família real, após as operações de Carlos III e da princesa Kate, o Palácio de Buckingham informou na segunda-feira que o incidente ocorreu no dia anterior em Gatcombe Park.

Segundo a imprensa britânica, o acidente deixou a princesa com problemas de memória: não conseguia recordar-se com precisão do que aconteceu enquanto caminhava pela propriedade.

Segundo os médicos, os ferimentos "menores" na cabeça podem ter sido causados pelo impacto de um cavalo.

A princesa permanecerá na residência rural de Gatcombe Park enquanto recupera e só retomará as atividades públicas quando receber autorização dos médicos.

Os compromissos oficiais da princesa programados para esta semana foram cancelados, incluindo sua participação no banquete de terça durante a visita do casal imperial do Japão, acrescentou o Palácio de Buckingham.

A princesa Anne é o membro mais ativo da família real, com centenas de compromissos por ano. Em 2023, participou de mais atos que o rei.

As doenças oncológicas do Rei Carlos III e da princesa Cate, esposa de William, herdeiro do trono, fizeram aumentar a sua presença nos compromissos deste ano.