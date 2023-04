O Tribunal Judicial de Beja decretou hoje a prisão preventiva do homem, de 28 anos, suspeito de ter violado uma mulher, de 41, na via pública, no concelho de Beja, na madrugada de terça-feira, disse fonte policial.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) indicou à agência Lusa que o suspeito foi presente hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Beja, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa. O homem foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo, de acordo com a mesma fonte. Em comunicado, a PJ revelou na quinta-feira que o suspeito foi detido, na quarta-feira, por elementos da Diretoria do Sul desta polícia, depois de a vítima ter formalizado a denúncia junto das autoridades, na terça-feira. O caso ocorreu no patamar de acesso ao prédio onde a vítima habita e até onde foi acompanhada pelo suspeito, após um convívio em estabelecimentos de diversão noturna, adiantou. Os inspetores da PJ apuraram que a mulher foi "coagida à prática de cópula" por parte do homem, referiu a polícia, assinalando que as diligências já efetuadas permitiram "a recolha de relevantes elementos probatórios".