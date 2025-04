A "Privacidade de Chat Avançada" foi anunciada hoje, através do blog do WhatsApp, e traz uma nova camada de privacidade para as conversas.

Esta nova funcionalidade está disponível tanto nas conversas como nos grupos para impedir que outros levem os conteúdos para fora do WhatsApp”, lê-se no anúncio.

Assim que a atualização estiver concluída para todos os utilizadores, será preciso ir às definições para ativá-la. O botão aparecerá perto da ferramenta de "trancar conversa" e das "mensagens temporárias".

Quando estiver a funcionar, vai impedir a exportação de conversas e o download de imagens e vídeos para o telemóvel. A Meta AI ficará também impedida de ser acionada.

No entanto, as capturas de ecrã vão continuar a funcionar, mesmo com a nova atualização. O WhatsApp explica que esta é a primeira versão da funcionalidade, mas que tem “planos para adicionar” mais opções.