Chama-se Meta AI e apesar de já estar em funcionamento desde 2023 nos Estados Unidos, chega agora à Europa. O atraso deve-se à regulamentação, que é mais restritiva no continente europeu. Ainda assim, as funcionalidades vêm reduzidas, uma vez que a versão europeia da Meta AI não é tão completa. Ao contrário do que é possível nos Estados Unidos, por cá o serviço de inteligência artificial não gera nem edita imagens.

Para que serve?

Ao carregar no novo círculo azul, o utilizador é transportado para o que aparenta ser uma nova conversa. Trata-se de um chatbot, que funciona como o ChatGPT, da OpenAI, ou o Gemini, da Google. É possível fazer perguntas sobre os mais diversos temas, e utilizar o serviço como um motor de busca, com respostas mais diretas.

O Meta AI também tem a capacidade de gerar textos, listas e organizar informação, podendo assim ajudar os utilizadores com diversas tarefas do dia a dia. Fazer cálculos, traduzir textos e explicar conceitos são outros exemplos de funções que o chatbot desempenha.

O que ter em atenção?

Assim que o utilizador abre a conversa com o chatbot, o WhatsApp informa: "“A Meta AI é um serviço opcional da Meta, que usa modelos de IA para fornecer respostas. A Meta IA só pode ler as mensagens que as pessoas partilham com a mesma. Não pode ler mensagens nas suas conversas pessoais, uma vez que continuam a ser encriptadas ponto a ponto”.

No entanto, o WhatAspp pede aos utilizadores que não partilhem tópicos sensíveis que não pretendam que a IA use e armazene.

A funcionalidade não pode ser desativada, o que faz com que os utilizadores não possam retirar o Meta AI do seu WhatsApp.