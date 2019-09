O furação Lorenzo, de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson, segundo o comunicado do IPMA, encontrava-se hoje, às 09:00 UTC (10:00 em Lisboa), a 2510 quilómetros a sudoeste dos Açores, deslocando-se para norte/noroeste a uma velocidade de 17 quilómetros por hora.

O IPMA prevê para o grupo ocidental do arquipélago (ilhas Flores e Corvo), de acordo com os últimos dados disponíveis, vento do quadrante sul com rajadas até 150 quilómetros por hora, chuva forte e ondas de sudoeste com “altura significativa entre 10 a 12 metros”.

Nas ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira (grupo central), o vento surgirá do quadrante sul com rajadas até 180 quilómetros por hora e chuva forte, com altura máxima de onda superior a 20 metros.

No grupo oriental, que compreende as ilhas de São Miguel e Santa Maria, estão previstas rajadas até 110 quilómetros por hora e ondas de altura significativa de sete a nove metros.