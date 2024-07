O Ministério da Saúde esclareceu hoje que os problemas informáticos registados no Hospital Amadora-Sintra foram no sistema interno e não tiveram qualquer relação com a falha mundial da Microsoft e estão praticamente resolvidos.

Área de enfermagem do Hospital da Amadora Sintra, em Lisboa, 16 de novembro de 2012. ANTONIO COTRIM / LUSA 24