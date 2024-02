Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

A procissão decorre já no próximo domingo, 25 de fevereiro, a partir das 15h00, com saída da Igreja de São Roque e com destino à Igreja da Graça, sob a presidência, pela primeira vez, do novo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.

Paulo Rascão / MadreMedia