O emprego para Chief Toy Testers foi anunciado pela PetSmart, gigante retalhista de produtos para os amigos de quatro patas.

Os escolhidos para o cargo vão ser responsáveis por assegurar que os animais de estimação americanos estejam a par dos melhores produtos que a PetSmart tem para oferecer, segundo a empresa. E em causa está um contrato de um ano no valor de 10.000 dólares cada, explica o Quartz.

De acordo com a publicação, os candidatos ideais devem ter "uma imensa dedicação à brincadeira, capacidades rigorosas de revisão de brinquedos e vontade de experimentar as mais recentes guloseimas".

Além de terem acesso aos produtos, os animais de estimação escolhidos vão receber também tratamentos trimestrais. Os donos só vão ter de cumprir o contrato anual, o que significa também publicar conteúdos no Instagram e no TikTok e participar em eventos.

As candidaturas estão abertas até 17 de fevereiro, online, e implicam uma fotografia do candidato, a descrição do seu brinquedo favorito e um vídeo entre 10 a 30 segundos em que se perceba a personalidade do animal — tudo aliado a uma boa dose de criatividade.