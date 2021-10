De bronze, a estátua da famosa scooter italiana foi inaugurada há 17 anos para comemorar o meio século de vida do Vespa Clube de Lisboa.

O Clube deu conta do seu desaparecimento na manhã desta terça-feira através de um telefonema da Junta de Freguesia da Estrela a perguntar se a estátua tinha sido retirada do seu local para fazer alguma reparação ou limpeza.

À TSF, Tiago Soares, vice-presidente do Vespa Clube de Lisboa, conta que em 2004 tiveram de usar um guindaste para colocar a estátua no sítio. Além do valor simbólico para a comunidade fã destas motas, a estátua teve um custo de três mil euros.

De acordo com a publicação, o Clube receia que o desaparecimento esteja relacionado com o roubo de outras estátuas nos últimos anos e que a vespa de bronze acabe por ser derretida.

O Vespa Clube de Lisboa participou o desaparecimento à polícia e pede a todos os que possam ter alguma informação que a encaminhem para a PSP ou para o e-mail info@vespaclubelisboa.pt.