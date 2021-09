"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 3 de setembro, pelas 22h00, na Avenida Almirante Gago Coutinho, procedeu à detenção, em flagrante delito, de um homem com 24 anos de idade, suspeito da prática do crime de roubo agravado", pode ler-se em comunicado divulgado pelas autoridades.

Segundo a PSP, "o suspeito terá abordado a vítima na via pública com o propósito de a assaltar, no entanto, perante a resistência oferecida, não conseguiu consumar os seus intentos". Posteriormente, "a vítima pediu auxílio junto de um estabelecimento comercial próximo, sendo de imediato acionados meios de emergência médica bem como meios policiais".

"A vítima foi assistida no local por elementos do INEM sendo posteriormente transportada ao Hospital São José em Lisboa, onde se encontra em observação", adianta ainda a polícia, que refere que o suspeito "era procurado pelas autoridades policiais da Dinamarca" por, em agosto, "ter sido indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada também com recurso a arma branca".

Na posse do homem "foram ainda encontradas algumas doses de haxixe e 1235 euros, o que indicia que também se dedicava ao tráfico de estupefacientes".

A PSP informou ainda que "o detido foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, a 1.º interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva".