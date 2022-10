Trata-se de Armando Eliú Melgar Díaz, conhecido como "Blue de Gangster", que foi condenado a 15 anos de prisão pelos crimes de "tráfico ilícito de drogas", 10 por "proposição e conspiração do crime de homicídio" e 14 por "associação a grupos ilícitos", especificou o procurador-geral, Rodolfo Delgado, ao canal de televisão estatal 10.

"Conseguimos condená-lo à pena máxima, por cada um dos crimes. Ele não voltará a viver em liberdade", afirmou Delgado no Twitter.

O ministro da Justiça e Segurança, Gustavo Villatoro, referindo-se à condenação de "Blue", declarou: "Saibam que os dias de impunidade ficaram para trás, todos estes membros de gangues terroristas vão agora pagar pelos crimes cometidos contra a nossa população".

Foi o Tribunal Especializado de Sentenças da cidade de Santa Ana, 66 km a oeste da capital de San Salvador, que proferiu a sentença contra "Blue", que a ouviu numa audiência virtual a partir da prisão de segurança máxima em Zacatecoluca, no centro do país.

Melgar Díaz, 32 anos, é o primeiro líder do MS-13 a ser indiciado por acusações de terrorismo nos Estados Unidos, onde é acusado de ter ordenado o assassinato em maio de 2018 de Nayeli Guzmán, uma adolescente de 14 anos.

As autoridades dos Estados Unidos também apontam Melgar Díaz como aquele que controlava as atividades criminosas de várias células MS-13 em vários estados da costa leste do país.