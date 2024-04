O Gabinete de Relações Públicas do Ministério Público guineense não cita o nome do visado, apenas refere ter sido informado “por canais apropriados” no domingo, dia 21, da “detenção de um magistrado por suposto tráfico de droga”.

“Ato seguinte, a direção do Ministério Público convocou e realizou uma reunião com os procuradores-gerais adjuntos informando-lhes do encarceramento do magistrado em causa, em Lisboa”, acrescenta-se.

O Ministério Público adiantou estar a acompanhar o caso e a aguardar por mais informações e, caso “se confirmar o suposto delito”, promete responsabilizar criminalmente e disciplinarmente o magistrado.