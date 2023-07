Num comunicado, a associação indicou que “em junho de 2023 foram produzidos em Portugal 29.950 veículos automóveis o que representou um decréscimo de 22,6% face ao mês homólogo de 2022”.

Por outro lado, “em termos acumulados, nos seis primeiros meses de 2023, saíram das fábricas instaladas em Portugal 183.154 veículos, ou seja, mais 16,6% do que em igual período do ano anterior”.

Segundo a ACAP, “a informação estatística relativa ao ano de 2023 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,7% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, assegurou.

A associação indicou que “a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional — com 97,4% – com a Alemanha (18,9%), França (15,7%), Itália (13,3%) e Espanha (9,2%) no topo do ‘ranking'”.

Segundo a ACAP, “quanto à montagem de veículos automóveis pesados” em junho foram montados 13 veículos pesados, “tendo representado um decréscimo de 62,9% face a igual mês do ano de 2022”.

Por outro lado, em termos acumulados, no primeiro semestre, “a montagem de veículos pesados apresentou um crescimento de 19,7% face igual período do ano anterior, representando 79 veículos montados em 2023”, disse a associação.