A agência atualizou a sua previsão para este ano, devido a um aumento que atribui a “melhores perspetivas de colheitas de milho na Argentina e no Brasil, bem como na Turquia e na Ucrânia, que compensarão as perspetivas mais baixas para a Indonésia, Paquistão e países da África Austral”, disse a FAO num comunicado.

A organização também teve em conta a melhoria das previsões na Ásia, que “deverá compensar o declínio esperado na Rússia devido ao mau tempo nas principais zonas produtoras de trigo no início da época”.

A produção mundial de arroz deverá atingir um recorde de 535,1 milhões de toneladas.

De acordo com a previsão da FAO, a utilização global total de cereais entre 2024 e 2025 aumentará para 2.856 milhões de toneladas, mais 0,5% do que no período anterior, impulsionada pelo arroz e pelos cereais secundários.

Esta previsão indica que as existências mundiais de cereais aumentarão 1,3% em 2025, mantendo o rácio existências/utilização de cereais inalterado em 30,8%.

As perspetivas da FAO para o comércio internacional de todos os cereais permaneceram inalteradas em 481 toneladas, o que representa uma diminuição de 3% face ao período de 2023 e 2024.