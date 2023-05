A bordo do Santa Maria Manuela, um antigo bacalhoeiro adaptado e modernizado, centena e meia de pessoas trabalhou nos últimos 12 dias, até debaixo de água, para conhecer um mundo do qual pode depender a humanidade, 10 outubro 2022. Ao largo das costas de Cascais, de Sintra e de Mafra, nos arredores da capital, dezenas de investigadores, biólogos quase todos, mergulharam, mediram, fotografaram, tomaram notas. Viram peixes, procuraram tubarões, contaram aves, colheram amostras de algas, de esponjas, de briozoários e de outras pequenas “coisas”. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 13 OUTUBRO 2022) ANDRÉ KOSTERS/LUSA

Lusa