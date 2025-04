O diretor de uma escola de ensino fundamental, de 47 anos, estava num curso de formação em Sagaing, a cerca de dez quilómetros do epicentro, quando ocorreu o terramoto de magnitude 7,7.

Assim que houve o sismo, o seu reflexo foi abrigar-se debaixo da cama. "O hotel inteiro caiu (...) Tudo o que eu podia fazer era gritar 'salvem-me'", conta.

Apenas um monte de tijolos e barras de metal retorcidos sobrou do local onde Tin Maung Htwe se hospedou.

"Senti como se estivesse no inferno", disse com voz fraca, com um tubo de oxigénio no nariz e dois acessos intravenosos.

"O meu corpo estava a queimar e tudo o que eu precisava era de água", acrescenta. Mas como não tinha água, "tive de repor com fluídos que saíam do meu corpo", explica.

A extensão dos danos em Sagaing é muito maior do que na vizinha Mandalay, a segunda principal cidade do país.

A destruição é generalizada, com 80% dos edifícios danificados.