Na leitura do acórdão, que decorreu hoje de manhã, o coletivo de juízes deu como provado o crime de homicídio qualificado, mas não conseguiu apurar o motivo do crime.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a mulher, de 43 anos, agrediu o marido na noite de 16 de agosto de 2018, em casa, primeiro com um martelo e depois com uma faca, desferindo pelo menos sete pancadas e 79 golpes, que lhe provocaram múltiplas lesões e levaram à sua morte.

A presidente do coletivo de juízes, Carolina Girão, perante a ré, fez uma retrospetiva do sucedido em Chaínça, Abrantes, no dia 16 de agosto de 2018, há precisamente um ano, tendo destacado a "especial perversidade" do crime num cenário que qualificou como de "extrema violência", não tendo, no entanto, sido apurado o motivo do homicídio.

Apesar da "declaração parcialmente confessionária" da ré, o coletivo de juízes "não apurou o motivo pelo qual a arguida agiu", tendo Carolina Girão referido que a sentença era de "19 anos de prisão" num quadro de moldura penal que ia de 12 a 25 anos de cadeia.

O pai e a irmã da vítima constituíram-se assistentes no processo e deduziram um pedido de indemnização cível no valor de 110.000 euros, pedido que o coletivo de juízes considerou "improcedente".

O Ministério Público havia pedido uma pena de prisão superior a 18 anos, tendo o advogado da arguida, António Velez, defendido uma pena no âmbito do homicídio privilegiado e anunciado um recurso da sentença hoje proferida, "se" a sua cliente "concordar" com o mesmo.

"Nunca vi tanto facto não provado, e onde nem houve motivo [para o homicídio] nem houve indemnização a pagar", disse o advogado, que criticou a condução do processo na fase de inquérito e pelo mesmo ter sido entregue a uma "procuradora estagiária".