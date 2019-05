A comissão parlamentar de Educação e Ciência está hoje a discutir e a votar na especialidade as propostas de alteração dos partidos ao decreto do Governo que prevê devolver aos professores dois anos, nove meses e 18 dias dos nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos docentes.

A proposta de alteração, escrita no decurso dos trabalhos, procura contornar as alegações de inconstitucionalidade lançadas pelo PS e sublinhadas pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, na última terça-feira, numa audição por esta mesma comissão.

A deputada social-democrata Margarida Mano referiu que “para evitar pedidos de inconstitucionalidade”, com base na chamada norma-travão, que proíbe assumir despesas acima daquilo que foi cabimentado em sede de Orçamento do Estado para 2019, e que podem ter prazos de resposta do Tribunal Constitucional de dois anos, a proposta do PSD “visa exclusivamente evitar a possibilidade” de os deputados e os professores ficarem “reféns do direito formal do Governo de solicitar a inconstitucionalidade e, desse modo, colocar o ónus na Assembleia da República”.

Margarida Mano fundamentou a posição do PSD com as declarações de Mário Centeno, que disse na terça-feira que o Orçamento do Estado (OE) para 2019 só tem 20 milhões de euros cabimentados para o pagamento desta parcela de tempo, uma vez que estimava a aplicação de efeitos a um universo reduzido de professores, nos termos do decreto do Governo em vigor.