Centenas de fiéis reuniram-se debaixo de uma tenda em Eau Claire, Wisconsin, com música de louvor a ecoar em enormes altifalantes e sermões e pregações ao longo de quatro dias. Segundo o The Guardian, está em curso a "Courage Tour", um movimento cristão que une pregadores carismáticos e "profetas" que prometem curas e transmitem uma mensagem política de apelo ao voto em Donald Trump.

A ida ao Wisconsin não é por acaso, depois da visita a três outros estados decisivos nas eleições (Geórgia, Michigan e Arizona). Ali, o objetivo é despertar os indecisos. E a responsabilidade é da Nova Reforma Apostólica, um movimento à direita que abraça os chamados apóstolos modernos e visa estabelecer o domínio cristão sobre a sociedade e a política — e que cresceu em influência desde que Trump foi eleito presidente em 2016.

"Isto é maravilhoso", disse Cyndi Lund, uma frequentadora da igreja Oasis que participou no evento. "Preguei sobre cidadania bíblica — o Senhor pôs no meu coração que temos de votar biblicamente e, quanto mais não seja, temos o dever, na América, de votar".

Mas mais mensagens foram ouvidas naquela tenda. De acordo com os pastores que pregaram na passada segunda-feira, a visão bíblica correta do mundo é profundamente conservadora. Por isso, declararam repetidamente a sua oposição ao aborto e aos direitos e inclusão LGBTQ+, ideias que foram desenvolvidas em panfletos distribuídos pela multidão e em três grandes ecrãs virados para o público.

No final do dia, os oradores tinham aquecido a multidão para a conclusão natural da tarde: um apelo ao envolvimento nas eleições americanas e também neste tipo de movimentos cristãos.

Nesse sentido, os organizadores do evento distribuíram panfletos fornecidos pelo America First Works, alinhado com Trump, e pelo grupo evangélico Faith and Freedom, exortando os pastores a ajudarem os seus congregados a registarem-se para votar antes das eleições de novembro.