“Tenho vindo a defender, há largos anos, a ideia de que Oeiras reúne todas as condições para ser uma espécie de ‘Silicon Valley’ portuguesa. E é dessa forma que nós queremos realizar este sonho”, afirmou o presidente da câmara, Isaltino Morais.

O autarca, que falava no auditório do Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, em Oeiras, acrescentou que o lançamento do programa é a concretização de uma visão para “um município mais moderno, mais inteligente, mais desenvolvido, mais internacional e inclusivo”.

O lançamento do programa terá, no entanto, “os munícipes e os cidadãos no centro” de um novo ciclo de desenvolvimento do município, que permita criar em Oeiras o “maior viveiro de inovação, ciência, criatividade e tecnologia em Portugal”, salientou Isaltino Morais.

O presidente da autarquia notou que Oeiras, no distrito de Lisboa, se encontra bem posicionado para atingir o objetivo a que se propõe, uma vez que é o segundo município a nível nacional “com maior volume de negócios das empresas não financeiras”, concentrando um elevado número de empresas do setor das tecnologias de informação e comunicação (TIC).

“O nosso município concentra 10,8% das empresas deste setor existentes na Área Metropolitana de Lisboa”, frisou o eleito por um movimento independente, nomeando a escolha da Cisco, da HP e da Google para fazer de Oeiras “a sua casa”.